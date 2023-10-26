Проблемы с психикой: что известно о подозреваемом в стрельбе в штате Мэн

Вечером 25 октября в американском городе Льюистон мужчина устроил стрельбу в нескольких местах. В результате, по данным СМИ, погибли от 15 до 22 человек, десятки получили ранения. Полиция установила личность подозреваемого, его до сих разыскивают. Предположительно, речь идет о 40-летнем оружейном инструкторе Роберте Карде. Рассказываем подробности.
Стрельба в Льюистоне
Вечером 25 октября в американском городе Льюистон, который находится в штате Мэн, мужчина устроил стрельбу в нескольких местах. В частности, речь идет о ресторане Schemengees Bar and Grille и боулинг-центре Sparetime. Точных данных о количестве погибших и пострадавших нет. По данным СМИ, жертвами стрелка могли стать от 15 до 22 человек, еще от 30 до 60 получили ранения. Местная полиция в социальных сетях просила граждан оставаться дома.
Правоохранители также опубликовали фото подозреваемого в стрельбе. Это светлокожий мужчина средних лет в толстовке коричневого цвета. На снимке он запечатлен с винтовкой в руках. Полицейские пришли к выводу, что мужчина мог передвигаться на белом универсале. Кроме того, правоохранителям удалось установить личность подозреваемого – им оказался 40-летний Роберт Кард. Отмечается, что он по-прежнему "вооружен и опасен".
По данным СМИ, мужчина прошел службу в армии и зарабатывал на жизнь тем, что был инструктором по огнестрельному оружию. Предположительно, у подозреваемого имелись психические расстройства. Ранее он заявлял, что слышит голоса, следует из попавшего к журналистам документа полицейской разведки. Кроме того, угрожал, что устроит расстрел на военной тренировочной базе в городе Сако, расположенном в штате Мэн.
Все еще на свободе
В розыске Роберта Карда задействованы сотни полицейских. Об этом сообщил глава департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сасчак.
Полиции уже удалось обнаружить транспортное средство подозреваемого в соседнем от Льюистона городе Лисбон. В связи с этим местных жителей также попросили оставаться дома.
На ситуацию отреагировали федеральные власти США. Американский лидер Джо Байден пообщался с губернатором штата Мэн Джанет Миллс, сенаторами Ангусом Кингом и Сьюзен Коллинз, а также конгрессменом Джаредом Голденом. В ходе разговора президент предложил всестороннюю федеральную поддержку. В связи с произошедшим все муниципальные здания Льюистона, а также государственные школы 26 октября останутся закрытыми. Помимо того, в городе были отменены запланированные на этот день мероприятия.
Трагедия в Льюистоне стала 565-м случаем стрельбы в США в этом году. По данным СМИ, правоохранительные органы не видят в произошедшем признаков терроризма. В российском посольстве в США рассказали, что следят за ситуацией. В настоящий момент сведений о пострадавших гражданах России не поступало.
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