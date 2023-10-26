Проблемы с психикой: что известно о подозреваемом в стрельбе в штате Мэн

Вечером 25 октября в американском городе Льюистон мужчина устроил стрельбу в нескольких местах. В результате, по данным СМИ, погибли от 15 до 22 человек, десятки получили ранения. Полиция установила личность подозреваемого, его до сих разыскивают. Предположительно, речь идет о 40-летнем оружейном инструкторе Роберте Карде. Рассказываем подробности.



Стрельба в Льюистоне

Вечером 25 октября в американском городе Льюистон, который находится в штате Мэн, мужчина устроил стрельбу в нескольких местах. В частности, речь идет о ресторане Schemengees Bar and Grille и боулинг-центре Sparetime. Точных данных о количестве погибших и пострадавших нет. По данным СМИ, жертвами стрелка могли стать от 15 до 22 человек, еще от 30 до 60 получили ранения. Местная полиция в социальных сетях просила граждан оставаться дома.





полиция штата Мэн Пожалуйста, оставайтесь в своем доме с запертыми дверями. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование в нескольких местах.

Правоохранители также опубликовали фото подозреваемого в стрельбе. Это светлокожий мужчина средних лет в толстовке коричневого цвета. На снимке он запечатлен с винтовкой в руках. Полицейские пришли к выводу, что мужчина мог передвигаться на белом универсале. Кроме того, правоохранителям удалось установить личность подозреваемого – им оказался 40-летний Роберт Кард. Отмечается, что он по-прежнему "вооружен и опасен".

По данным СМИ, мужчина прошел службу в армии и зарабатывал на жизнь тем, что был инструктором по огнестрельному оружию. Предположительно, у подозреваемого имелись психические расстройства. Ранее он заявлял, что слышит голоса, следует из попавшего к журналистам документа полицейской разведки. Кроме того, угрожал, что устроит расстрел на военной тренировочной базе в городе Сако, расположенном в штате Мэн.



Все еще на свободе

В розыске Роберта Карда задействованы сотни полицейских. Об этом сообщил глава департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сасчак.





Майкл Сасчак сообщил глава департамента общественной безопасности штата Мэн Буквально сотни полицейских работают по всему штату Мэн, чтобы расследовать это дело, установить местонахождение Карда <...>. Мы продолжим собирать информацию, чтобы привлечь подозреваемого к ответственности.

Полиции уже удалось обнаружить транспортное средство подозреваемого в соседнем от Льюистона городе Лисбон. В связи с этим местных жителей также попросили оставаться дома.

На ситуацию отреагировали федеральные власти США. Американский лидер Джо Байден пообщался с губернатором штата Мэн Джанет Миллс, сенаторами Ангусом Кингом и Сьюзен Коллинз, а также конгрессменом Джаредом Голденом. В ходе разговора президент предложил всестороннюю федеральную поддержку. В связи с произошедшим все муниципальные здания Льюистона, а также государственные школы 26 октября останутся закрытыми. Помимо того, в городе были отменены запланированные на этот день мероприятия.

Трагедия в Льюистоне стала 565-м случаем стрельбы в США в этом году. По данным СМИ, правоохранительные органы не видят в произошедшем признаков терроризма. В российском посольстве в США рассказали, что следят за ситуацией. В настоящий момент сведений о пострадавших гражданах России не поступало.

