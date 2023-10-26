Сотни полицейских США привлечены к поиску подозреваемого в стрельбе в штате Мэн

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Несколько сотен американских полицейских разыскивают подозреваемого в стрельбе в городе Льюистон штата Мэн, в результате которой погибли как минимум 22 человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу департамента общественной безопасности штата Майкла Сасчака.

По информации издания ABC News, подозреваемый Роберт Кард имеет военное прошлое и является инструктором по огнестрельному оружию.

Некоторые источники издания также сообщают, что он страдает психическими расстройствами. В частности, летом этого года он находился в психиатрической клинике в течение двух недель после того, как угрожал устроить стрельбу на объекте Национальной гвардии.

В ночь на 26 октября стало известно, что в городе Льюистон мужчина устроил стрельбу сразу в нескольких заведениях: в ресторане Schemengees Bar and Grille, магазине Walmart и боулинг-центре Sparetime.

Сначала местные СМИ сообщали о 16 погибших, однако потом число жертв возросло до 22. Кроме того, по данным журналистов, различные ранения получили от 50 до 60 человек.

Позже американская полиция установила личность подозреваемого в стрельбе – им оказался 40-летний Роберт Кард.

В посольстве РФ в США сообщили, что следят за ситуацией со стрельбой в Льюистоне. По словам дипломатов, информации о возможных пострадавших гражданах РФ в результате инцидента не поступало.