Губернатор штата Мэн подтвердила сообщения о гибели подозреваемого в стрельбе

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Губернатор штата Мэн Джанет Миллс подтвердила информацию о гибели подозреваемого в стрельбе в городе Льюистон Роберта Карда. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

"Я стою здесь, чтобы сообщить, что полиция штата обнаружила тело Роберта Карда в Лисбон. Он мертв", – приводит ТАСС слова Миллс.

В ночь на 26 октября в Льюистоне подозреваемый 40-летний Роберт Кард начал стрельбу сразу в нескольких заведениях – в ресторане, магазине и боулинг-центре. Американские СМИ сообщали, что он ранее грозился устроить стрельбу на военно-тренировочной базе в городе Сако.

В полиции также заявили о его проблемах с психикой, так как Кард жаловался на то, что он "слышит голоса". Джанет Миллс заявляла, что устроивший стрельбу убил 18 человек. Еще 13 человек получили ранения.

На фоне трагедии в штате Мэн президент США Джо Байден призвал представителей Республиканской партии в конгрессе принять закон о запрете продажи штурмового оружия в стране.

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