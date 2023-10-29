До десяти человек погибли при стрельбе на вечеринках по случаю Хэллоуина в США

Фото: телеграм-канал Mash

По меньшей мере шесть человек погибли и более 40 человек пострадали при стрельбе на вечеринках в США по случаю Хэллоуина. Об этом сообщает канал NBC.

Сообщается, что празднества по случаю Хэллоуина прошли в США в ночь с 28 на 29 октября. На нескольких тематических вечеринках произошла стрельба.

Так, в городе Тампа штата Флорида случилась массовая драка, которая переросла в перестрелку. В результате погибли 2 человека и 18 получили травмы.

В городе Индианаполис, штат Индиана, стрельба случилась на молодежной вечеринке. В результате погиб один молодой человек и 8 получили огнестрельные ранения.

Стрельба с летальными исходами фиксировалась в штатах Техас, Калифорния, Иллинойс, Огайо.

Ранее в Льюистоне 40-летний мужчина совершил несколько выстрелов в ресторане, магазине и боулинге. В полиции сообщили о его проблемах с психикой, так как Кард жаловался на то, что он "слышит голоса". Джанет Миллс заявляла, что устроивший стрельбу убил 18 человек. Еще 13 человек получили ранения.