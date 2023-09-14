В Бельгии протестующие подожгли четыре школы из-за уроков сексуального просвещения – СМИ

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Бельгийские полицейские расследуют случаи попыток поджога нескольких школ в городе Шарлеруа, где родители оказались недовольны введением нового обязательного предмета о сексе и сексуальной ориентации. Об этом сообщает издание SudInfo.

Всего было зафиксировано четыре эпизода попыток ночных поджогов школ. Помимо этого, на зданиях учреждений оставили надписи "Нет Evras" – именно такое сокращение у нового предмета "Образование в области сексуальных отношений и сексуальности".

Данный предмет в виде двухчасового ежегодного курса стал обязательным для школьников 11–12 и 15–16 лет. Авторы курса утверждают, что он призван ответить на вопросы подростков по деликатным темам, включая сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы.

Родители учеников опасаются, что их детям начнут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации. Кроме того, католические и исламские организации призвали провести протесты против данного курса.

Ранее министр образования по делам молодежи Франции Габриэль Атталь заявил, что детей, которые будут в мусульманской одежде, больше не пустят в школы страны с начала нового учебного года.

До этого неизвестный открыл стрельбу на школьном матче по американскому футболу в штате Оклахома в США. В результате происшествия пострадали по меньшей мере четыре человека.