Неизвестный открыл стрельбу на школьном матче по футболу в США – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Неизвестный открыл стрельбу на школьном матче по американскому футболу в штате Оклахома в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

В результате происшествия пострадали по меньшей мере четыре человека. Стрелок между тем скрылся, задержать его пока не удалось.

Ранее в Англии, в городе Тьюксбери, ученик напал с ножом на преподавателя средней школы. Известно, что нападавшему больше 18 лет, его задержали. Учитель был госпитализирован с ножевым ранением.

