Устроивший стрельбу в школе Казани будет отбывать наказание в "Черном дельфине"

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Ильназ Галявиев, устроивший весной 2021 года стрельбу в казанской гимназии № 175, будет отбывать наказание в ИК-6 в Соль-Илецке Оренбургской области, более известной как "Черный дельфин", сообщает ТАСС.

Верховный суд Татарстана назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима и штраф в размере 200 тысяч рублей. 7 августа Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил наказание в силе.

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани в мае 2021 года. В результате происшествия погибли девять человек, включая семерых детей и двоих учителей.

Первоначальная психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым на момент совершения убийства, однако в дальнейшем врачи пришли к выводу о его полной вменяемости.

Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Потерпевшими по делу признаны 667 человек.

Казанского стрелка признали виновным в содеянном и назначили пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима.

В суде Галявиев полностью признал свою вину. Молодой человек попросил прощения у родственников погибших и потерпевших, а также попросил не отправлять его в тюрьму в рамках запрошенного для него пожизненного срока.

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