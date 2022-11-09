Устроившему стрельбу в казанской школе Галявиеву продлили арест

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, продлили арест до 18 апреля 2023 года. Соответствующее решение принял Верховный суд Татарстана, сообщает ТАСС.



"Суд постановил ходатайство гособвинителя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей на шесть месяцев (с момента поступления дела в суд) – до 18 апреля 2023 года", – сообщили в суде.

В среду, 9 ноября, Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело молодого человека.

Ильназ Галявиев напал на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая 2021 года. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы. 12 мая его заключили под стражу.

Позднее Галявиев прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала молодого человека невменяемым на момент совершения убийства, а вторая пришла к выводу о его полной вменяемости.

Уголовное дело в отношении Галявиева было завершено 7 октября текущего года.



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