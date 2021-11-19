В Госдуме предложили ставить на учет поклонников устроившего стрельбу в Казани Галявиева

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Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов выразил мнение, что поклонников Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, необходимо ставить на особый контроль. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее СМИ сообщили, что поклонники Галявиева собрали для него 500 тысяч рублей на оплату адвокатских услуг.

"Если люди каким-то образом заявили о том, что они его (Галявиева. – Прим. ред.) фанаты, если они каким-то образом положительно высказываются о нем, то таких людей надо самих ставить на учет. Да, эти люди ничего противозаконного еще пока не сделали, но если они оправдывают терроризм, у нас есть соответствующая статья об оправдании терроризма", – заявил Милонов.

Депутат отметил, что за такими людьми необходимо пристально следить. По его мнению, люди, положительно высказывающиеся о Галявиеве и других преступниках, должны испытывать страх и чувство стыда. Чтобы обеспечить это, Милонов предлагает установить в законе "государственные репрессии" за любые такие высказывания.

"По крайней мере, эти люди должны понимать, что, высказываясь подобным образом, они ставят себя в разряд потенциальных преступников. Ни один нормальный человек не будет положительно о таких фактах высказываться", – отметил парламентарий.

При этом Милонов подчеркнул, что запретить на законодательном уровне сбор средств на адвокатов для преступников нельзя, поскольку это противоречит Конституции РФ.

Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы.

