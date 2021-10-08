В отношении директора школы в Казани, где произошла стрельба, возбудили дело

19:07
Фото: ТАСС/Егор Алеев
В отношении директора 175-й школы в Казани, где произошла стрельба, возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Советский районный суд города.
"Рассмотрение ее дела не будет у нас в суде, так как предварительное следствие по данному уголовному делу еще не окончено, то есть в отношении нее не установлена на данный момент такая мера пресечения, которую необходимо продлевать в суде", – говорится в сообщении пресс-службы суда.
Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии. Молодого человека оставили под стражей до 11 января 2022 года.
Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы.
12 мая суд заключил его под стражу. Позже он был переведен в психиатрическую больницу в СИЗО-2.
Государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения убийства. Позже Следственный комитет РФ сообщил, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении молодого человека еще не завершена.
Ильназ Галявиев признан невменяемым на момент стрельбы в казанской школе
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