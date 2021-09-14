Казанского стрелка этапировали в Петербург для дополнительных экспертиз – ОНК

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Ильназа Галявиева, который в мае устроил стрельбу в одной из школ в Казани, этапировали из Бутырского следственного изолятора в Санкт-Петербург. Предполагается, что это сделано для проведения дополнительных экспертиз, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

"Предположительно, его этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга для проведения дополнительных экспертиз", – сказал собеседник агентства.

Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая. По данным властей Татарстана, в результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил его под стражу на два месяца. Позже он был переведен в психиатрическую больницу в СИЗО-2.

Ранее государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения массового убийства. Позже Следственный комитет РФ сообщил, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении молодого человека еще не завершена.

