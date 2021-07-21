Эксперт рассказал, что будет с Галявиевым в случае признания его невменяемым

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В случае назначения Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской школе, принудительного лечения его могут отпустить из медучреждения через полгода, а могут лечить и годами. Об этом РИА Новости рассказал доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени Ломоносова Леонид Головко.

Эксперт отметил, что, согласно закону, невменяемое лицо не может нести уголовную ответственность. Однако, по его словам, таких граждан обычно помещают в закрытое медучреждение с достаточно жестким режимом.

"Но стоит заметить, что лицо помещается не на какой-то определенный срок, а на период принудительного лечения. То есть его будут лечить столько, сколько потребуется на усмотрение врачей, – это может занять и год, и два, и три. Нельзя исключать и того, что юношу могут выпустить через полгода после лечения, если посчитают, что он излечился", – сказал Головко.

Он добавил, что после лечения, когда суд на основании заключения медкомиссии решит, что пациент уже не представляет угрозы для общества, его выпишут, но наблюдение за ним продолжится.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Галявиева еще не завершена.

До этого в официальном органе Общественных наблюдательных комиссий рассказали, что Галявиев признан невменяемым на момент совершения им преступления.

Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая. По данным властей Татарстана, в результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу обвиняемого в нападении Галявиева на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.