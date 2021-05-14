Студент рассказал, как напавший на казанскую школу предлагал вступить в секту

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Роберт Сибгатуллин, одногруппник Ильназа Галявиева, который напал на школу в Казани, рассказал, как бывший студент колледжа предлагал одному из знакомых вступить в секту. Об этом сообщает RT.

По словам Сибгатуллина, это произошло в 2020 году. Галявиев позвал знакомого к себе домой и сказал, что у него есть "секта".

"Одногруппник подумал, что это какой-то прикол, потому что он вот так напрямую сказал про секту. Мы тоже не восприняли это всерьез", – рассказал студент.

Он также добавил, что Галявиев "всегда был очень тихим, конфликтов ни с кем у него не было, кроме одного эпизода". Сибгатуллин поделился, что около полугода назад напавший на школу написал ему "ВКонтакте" и стал оскорблять, а также пугать, что напишет на него заявление в полицию.

"На следующий день я подошел к нему в колледже, мы с ним поговорили, и он сказал: "Извини, на меня просто что-то нашло вчера, я стал такой сильный, как будто я все могу", – рассказал он.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В суде молодой человек сообщил об отсутствии тяжелых заболеваний. Однако официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала, что в 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.