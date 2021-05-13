Директор казанской гимназии рассказала об устроившем стрельбу Галявиеве

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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, во время обучения характеризовался как уравновешенный и неплохо обучающийся школьник, заявила директор учебного заведения Амина Валеева.

По ее словам, особых претензий к молодому человеку не было. Она добавила, что Галявиев заканчивал школу в 2016 году.

"Я считаю, что эта ситуация не спровоцирована нашей школой. Он обучался до 9-го класса, после поступил в колледж", – добавила она.

Директор подчеркнула, что Галявиев ни на каком учете не состоял.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В суде молодой человек сообщил об отсутствии тяжелых заболеваний. Однако официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала, что в 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

