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17:09

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Юрист рассказал, какое наказание может грозить устроившему стрельбу в казанской школе

Пожизненное или психбольница? Что может грозить "казанскому стрелку"
суды происшествия регионы

Подозреваемому в вооруженном нападении на гимназию № 175 следствие планирует предъявить обвинение в среду, 12 мая. Днем ранее злоумышленник ворвался в школу и открыл огонь по ученикам и учителям. В результате ЧП погибли 9 человек, более 20 были ранены. Разбираемся, какое наказание может ему грозить.

Что известно о трагедии

Вооруженное нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. В результате стрельбы в гимназии № 175 погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека получили ранения.

В момент ЧП функцию охранника в учебном заведении выполняла вахтерша. Именно она успела нажать на тревожную кнопку и вызвать спецслужбы.

В Следственном комитете уточнили, что налетчик произвел взрыв только при входе в школу. Никаких других взрывных устройств при осмотре здания гимназии обнаружено не было. Оружие, из которого злоумышленник стрелял, было официально на него зарегистрировано.

В нападении на школу подозревают 19-летнего Ильназа Галявиева, он был задержан правоохранителями на месте происшествия. Против него возбудили уголовное дело о массовом убийстве.

По данным следствия, парень не состоял на учете у психиатра и нарколога, однако неоднократно обращался за медицинской помощью из-за сильных головных болей. "Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга", – сообщили в СК.

С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним.
Светлана Петренко
официальный представитель СК РФ

В среду, 12 мая, следствие планирует предъявить молодому человеку обвинение. В свою очередь, Советский районный суд Казани изберет меру пресечения Галявиеву.

Фото: телеграм-канал "Подъем"

"Это не наш Ильназ"

Галявиев, по данным СМИ, четыре года назад сам был учеником гимназии № 175, а после 9-го класса поступил в колледж ТИСБИ. Он доучился до четвертого курса, но в апреле этого года его отчислили из-за академической задолженности.

В учебном заведении парня назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов. Однако во время допроса подозреваемый выражался очень экспрессивно и даже называл себя богом. Парень также выкрикивал, что летом в нем "начал пробуждаться монстр" и он "всегда всех ненавидел". Кроме того, Галявиев сообщил, что отказался от своих родителей.

Вместе с тем уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец рассказала, что подозреваемый был из благополучной семьи. По ее словам, парень учился в престижном учебном заведении, родители имели возможность оплачивать обучение.

С финансовой точки зрения семья благополучная. Но на уровне личных отношений контакта у ребенка с родителями не было. И как раз из-за этого затяжного конфликта он от них и съехал.
Ирина Волынец
уполномоченный по правам ребенка Татарстана

Бывший классный руководитель задержанного Альфия Мустафина пояснила, что в 2017 году во время обучения в школе юноша был спокойным и тихим хорошистом, не общался с шумными и "крутыми" компаниями. Родная тетя Галявиева также подтвердила, что ее племянник хорошо учился. С ее слов, парень увлекался ремонтом различной электроники, все свободное время проводил за компьютером.

Родственница подозреваемого уточнила, что ни он, ни его близкие не имели вредных привычек. При этом личная жизнь у молодого человека не складывалась, добавила женщина. Она также не знает, почему племянник неожиданно забросил учебу.

Вот мы по телевизору увидели, как он орал, что матери нет, отца нет… Мы все в шоке были. Родители так его любили, все ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал... Или компьютер или секта... Это не наш Ильназ. Он даже громко так никогда не кричал.
тетя Ильназа

Вместе с тем, по данным СМИ, во время обысков в квартире у молодого человека правоохранители якобы нашли в том числе гвозди, алюминиевую пудру и бутылку с настойкой лекарства "Мухомор".

Каким будет приговор?

Юрист Василий Воробьев в разговоре с Москвой 24 рассказал, что приговор подозреваемому будет зависеть от его психического статуса. В частности, в определенном случае он может и вовсе избежать тюремного срока.

"Если он будет признан невменяемым, для таких людей есть медицинские учреждения специального закрытого типа. Это не будет тюрьмой в прямом смысле слова. Но то, что он будет там отдельно, отгорожен от других людей, – факт", – рассказал собеседник Москвы 24.

Если его признают невменяемым, лечение в спецучреждении может продлиться несколько лет. Когда оно закончится, он выйдет на свободу.
Василий Воробьев
юрист

"Теоретически это не наказание. Если мы не берем в расчет резонанс преступления и другие вещи, то с точки зрения закона неважно, что человек совершил. Если он в этот момент был невменяем, если были некие медицинские показания, из-за которых он не отвечал за свои действия, после лечения его выпустят", – объясняет юрист.

Если же будет доказано, что подозреваемый осознавал свои действия, то, скорее всего, ему грозит самое суровое наказание, продолжает эксперт.

Самое мягкое наказание в его случае – 20 лет лишения свободы. Но на мой взгляд, меньше пожизненного он не получит.
Василий Воробьев
юрист

При решении суда о пожизненном заключении подозреваемый не сможет просить об условно-досрочном освобождении (УДО), говорит юрист. Если наказание не будет связано с пожизненным заключением, то прошение об УДО задержанный сможет подать после отбытия двух третей срока, заключил эксперт.

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Сюжет: Стрельба в школе в Казани

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