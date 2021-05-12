Юрист рассказал, какое наказание может грозить устроившему стрельбу в казанской школе

Подозреваемому в вооруженном нападении на гимназию № 175 следствие планирует предъявить обвинение в среду, 12 мая. Днем ранее злоумышленник ворвался в школу и открыл огонь по ученикам и учителям. В результате ЧП погибли 9 человек, более 20 были ранены. Разбираемся, какое наказание может ему грозить.



Что известно о трагедии

Вооруженное нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. В результате стрельбы в гимназии № 175 погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека получили ранения.

В момент ЧП функцию охранника в учебном заведении выполняла вахтерша. Именно она успела нажать на тревожную кнопку и вызвать спецслужбы.

В Следственном комитете уточнили, что налетчик произвел взрыв только при входе в школу. Никаких других взрывных устройств при осмотре здания гимназии обнаружено не было. Оружие, из которого злоумышленник стрелял, было официально на него зарегистрировано.

В нападении на школу подозревают 19-летнего Ильназа Галявиева, он был задержан правоохранителями на месте происшествия. Против него возбудили уголовное дело о массовом убийстве.

По данным следствия, парень не состоял на учете у психиатра и нарколога, однако неоднократно обращался за медицинской помощью из-за сильных головных болей. "Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга", – сообщили в СК.





Светлана Петренко официальный представитель СК РФ С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним.

В среду, 12 мая, следствие планирует предъявить молодому человеку обвинение. В свою очередь, Советский районный суд Казани изберет меру пресечения Галявиеву.



"Это не наш Ильназ"

Галявиев, по данным СМИ, четыре года назад сам был учеником гимназии № 175, а после 9-го класса поступил в колледж ТИСБИ. Он доучился до четвертого курса, но в апреле этого года его отчислили из-за академической задолженности.

В учебном заведении парня назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов. Однако во время допроса подозреваемый выражался очень экспрессивно и даже называл себя богом. Парень также выкрикивал, что летом в нем "начал пробуждаться монстр" и он "всегда всех ненавидел". Кроме того, Галявиев сообщил, что отказался от своих родителей.

Вместе с тем уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец рассказала, что подозреваемый был из благополучной семьи. По ее словам, парень учился в престижном учебном заведении, родители имели возможность оплачивать обучение.





Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка Татарстана С финансовой точки зрения семья благополучная. Но на уровне личных отношений контакта у ребенка с родителями не было. И как раз из-за этого затяжного конфликта он от них и съехал.

Бывший классный руководитель задержанного Альфия Мустафина пояснила, что в 2017 году во время обучения в школе юноша был спокойным и тихим хорошистом, не общался с шумными и "крутыми" компаниями. Родная тетя Галявиева также подтвердила, что ее племянник хорошо учился. С ее слов, парень увлекался ремонтом различной электроники, все свободное время проводил за компьютером.

Родственница подозреваемого уточнила, что ни он, ни его близкие не имели вредных привычек. При этом личная жизнь у молодого человека не складывалась, добавила женщина. Она также не знает, почему племянник неожиданно забросил учебу.





тетя Ильназа Вот мы по телевизору увидели, как он орал, что матери нет, отца нет… Мы все в шоке были. Родители так его любили, все ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал... Или компьютер или секта... Это не наш Ильназ. Он даже громко так никогда не кричал.

Вместе с тем, по данным СМИ, во время обысков в квартире у молодого человека правоохранители якобы нашли в том числе гвозди, алюминиевую пудру и бутылку с настойкой лекарства "Мухомор".



Каким будет приговор?

Юрист Василий Воробьев в разговоре с Москвой 24 рассказал, что приговор подозреваемому будет зависеть от его психического статуса. В частности, в определенном случае он может и вовсе избежать тюремного срока.

"Если он будет признан невменяемым, для таких людей есть медицинские учреждения специального закрытого типа. Это не будет тюрьмой в прямом смысле слова. Но то, что он будет там отдельно, отгорожен от других людей, – факт", – рассказал собеседник Москвы 24.





Василий Воробьев юрист Если его признают невменяемым, лечение в спецучреждении может продлиться несколько лет. Когда оно закончится, он выйдет на свободу.

"Теоретически это не наказание. Если мы не берем в расчет резонанс преступления и другие вещи, то с точки зрения закона неважно, что человек совершил. Если он в этот момент был невменяем, если были некие медицинские показания, из-за которых он не отвечал за свои действия, после лечения его выпустят", – объясняет юрист.

Если же будет доказано, что подозреваемый осознавал свои действия, то, скорее всего, ему грозит самое суровое наказание, продолжает эксперт.





Василий Воробьев юрист Самое мягкое наказание в его случае – 20 лет лишения свободы. Но на мой взгляд, меньше пожизненного он не получит.

При решении суда о пожизненном заключении подозреваемый не сможет просить об условно-досрочном освобождении (УДО), говорит юрист. Если наказание не будет связано с пожизненным заключением, то прошение об УДО задержанный сможет подать после отбытия двух третей срока, заключил эксперт.



Федотов Анатолий, Камзин Никита