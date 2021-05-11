Психиатр прокомментировал допрос подозреваемого в убийстве школьников в Казани

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Врач-психиатр Илья Лазарев углядел в состоянии подозреваемого в убийстве школьников в Казани признаки шизофрении. Об этом свидетельствует его импульсивное поведение во время допроса, бредовое осознание и негативизм к матери, отметил Лазарев.

На допросе подозреваемый в убийстве школьников в Казани Ильназ Галявиев рассказал, что всегда всех ненавидел. На видео, распространившемся в телеграм-каналах, он называет себя богом и говорит, что отрекся от родителей.





подозреваемый в массовом убийстве в школе Казани Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую хе**ю. Мне никто не говорил – я сам два месяца назад осознал, что я бог.

Кроме того, подозреваемый сообщил, что отказался от своей матери и называет ее на "вы". "У меня нету матери, я ото всех отказался. Женщина, которая меня родила, – это не мать. Нету ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл", – заявил Галявиев.

Врач-психиатр Илья Лазарев в диалоге с Москвой 24 сообщил, что ситуация непростая и выводы в любом случае будет делать судебно-психиатрическая экспертиза. Но, судя по видео допроса и высказываниям подозреваемого, это похоже на шизофрению.





Илья Лазарев врач-психиатр По тем высказываниям очень это похоже на шизофреническую симптоматику. Именно для шизофрении характерно такое бредовое осознание. Кристаллизация бреда, когда человек к чему-то идет, он говорит, что два месяца назад осознал себя богом и решил вершить судьбы.

Психиатр отметил, что при шизофрении также часто проявляется негативизм к матери, что четко прослеживается в высказываниях подозреваемого. "При шизофрении пациенты очень часто говорят, что мать не настоящая, а приемная. Он как раз говорит, что родители ненастоящие и он от них отрекся. Такой негативизм по отношению к матери тоже является признаком, указывающим на возможное психотическое состояние", – отметил Лазарев.

Кроме того, врач сообщил, что на ненормальное психическое состояние указывает импульсивное поведение мужчины во время допроса, а также его разорванные высказывания.





Илья Лазарев врач-психиатр Серьезная психологическая экспертиза уже будет решать, был он вменяемым на момент преступления или нет. Со стороны очень похоже на поведение человека в психозе. Часто так ведут себя пациенты, которых приводят в психиатрическую больницу: у них агрессия, возбуждение, бредовые высказывания – все вкупе.

Лазарев сообщил, что дебюты шизофрении чаще всего происходят именно в возрасте 18–20 лет. Возраст подозреваемого Галявиева – 19 лет. "Это развивается в течение определенного времени, просто пика достигает в этом возрасте. Пик у него сейчас острый, когда он пошел на преступление", – отметил врач-психиатр.





Илья Лазарев врач-психиатр Логика психоза не поддается нашему пониманию. Он осознал себя богом, значит, в его бредовой системе у него появилась какая-то миссия карать или лишать жизни. Это могут быть какие-то голоса, которые ему говорят, что надо конкретно убивать этих людей. Если это так, тут очень сложно подобрать логику.

Лазарев сообщил, что к шизофрении может привести наследственная предрасположенность. А провоцирующим фактором может стать употребление психоактивных веществ (марихуаны, спайсов), стресс, несчастные любовные истории, буллинг в школе. "Не сам буллинг к этому приводит. Стрессовые ситуации просто являются триггером для того, чтобы запустилось заболевание, которое живет по своим законам: бредовая логики, паралогика, негативизм", – подчеркнул психотерапевт.

Официальные выводы по состоянию здоровья подозреваемого в массовом убийстве в Казани будет делать судебно-медицинская экспертиза.

После стрельбы в школе Казани Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

В результате стрельбы погибли 9 человек, более 20 человек пострадали. Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.