Психиатр прокомментировал допрос подозреваемого в убийстве школьников в Казани

16:37
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Врач-психиатр Илья Лазарев углядел в состоянии подозреваемого в убийстве школьников в Казани признаки шизофрении. Об этом свидетельствует его импульсивное поведение во время допроса, бредовое осознание и негативизм к матери, отметил Лазарев.
На допросе подозреваемый в убийстве школьников в Казани Ильназ Галявиев рассказал, что всегда всех ненавидел. На видео, распространившемся в телеграм-каналах, он называет себя богом и говорит, что отрекся от родителей.
Кроме того, подозреваемый сообщил, что отказался от своей матери и называет ее на "вы". "У меня нету матери, я ото всех отказался. Женщина, которая меня родила, – это не мать. Нету ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл", – заявил Галявиев.
Врач-психиатр Илья Лазарев в диалоге с Москвой 24 сообщил, что ситуация непростая и выводы в любом случае будет делать судебно-психиатрическая экспертиза. Но, судя по видео допроса и высказываниям подозреваемого, это похоже на шизофрению.
Психиатр отметил, что при шизофрении также часто проявляется негативизм к матери, что четко прослеживается в высказываниях подозреваемого. "При шизофрении пациенты очень часто говорят, что мать не настоящая, а приемная. Он как раз говорит, что родители ненастоящие и он от них отрекся. Такой негативизм по отношению к матери тоже является признаком, указывающим на возможное психотическое состояние", – отметил Лазарев.
Кроме того, врач сообщил, что на ненормальное психическое состояние указывает импульсивное поведение мужчины во время допроса, а также его разорванные высказывания.
Лазарев сообщил, что дебюты шизофрении чаще всего происходят именно в возрасте 18–20 лет. Возраст подозреваемого Галявиева – 19 лет. "Это развивается в течение определенного времени, просто пика достигает в этом возрасте. Пик у него сейчас острый, когда он пошел на преступление", – отметил врач-психиатр.
Лазарев сообщил, что к шизофрении может привести наследственная предрасположенность. А провоцирующим фактором может стать употребление психоактивных веществ (марихуаны, спайсов), стресс, несчастные любовные истории, буллинг в школе. "Не сам буллинг к этому приводит. Стрессовые ситуации просто являются триггером для того, чтобы запустилось заболевание, которое живет по своим законам: бредовая логики, паралогика, негативизм", – подчеркнул психотерапевт.
Официальные выводы по состоянию здоровья подозреваемого в массовом убийстве в Казани будет делать судебно-медицинская экспертиза.
После стрельбы в школе Казани Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.
В результате стрельбы погибли 9 человек, более 20 человек пострадали. Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.
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