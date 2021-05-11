Ученик гимназии в Казани рассказал подробности стрельбы в школе

13:08
Фото: телеграм-канал "Еду в Татарстан"
Восьмиклассник гимназии № 175 в Казани рассказал Москве 24 подробности ЧП в школе.
Мальчик рассказал, что, когда началась стрельба, в классах началась суета.
Восьмиклассник сообщил, что все произошло довольно быстро и он сам пытался выйти через окно, но учитель перекрыл ему путь. После чего, через 10–15 минут в дверь постучали представители полиции и вывели всех детей. Мальчик рассказал, что было расстреляно много учащихся из 8 "А" класса.
Стрельба в 175-й гимназии Казани произошла утром 11 мая. Погибли семь детей и учительница, 21 человек пострадал. Нападавший задержан, ему 19 лет.
После стрельбы в казанской школе введен режим контртеррористической операции. Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что семьям погибших и пострадавших окажут помощь.
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