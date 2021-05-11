Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:08

Главная / Новости /

Ученик гимназии в Казани рассказал подробности стрельбы в школе

"Директор начал орать: "Закрываем двери!": ученик школы рассказал о стрельбе в Казани
происшествия эксклюзив

Фото: телеграм-канал "Еду в Татарстан"

Восьмиклассник гимназии № 175 в Казани рассказал Москве 24 подробности ЧП в школе.

Мальчик рассказал, что, когда началась стрельба, в классах началась суета.

Все начали суетиться, говорить: "Закройте двери". Где-то через минуту директор начал орать: "Закрываем двери!" Мы закрыли двери, через две минуты нам сказали, типа… у нас в школе вот эти черти…
ученик гимназии № 175

Восьмиклассник сообщил, что все произошло довольно быстро и он сам пытался выйти через окно, но учитель перекрыл ему путь. После чего, через 10–15 минут в дверь постучали представители полиции и вывели всех детей. Мальчик рассказал, что было расстреляно много учащихся из 8 "А" класса.

Я со спины видел одного, как выводили. В 8 "А" классе семь человек, что ли, застрелил. Мы через 10–15 минут вышли примерно. Не из окна. Я хотел, но мне учитель сразу закрыл окно и сказал, типа, нет. Потом к нам полиция стала стучаться в двери: "Открывайте, это мы". Ну мы открыли.
ученик гимназии № 175

Стрельба в 175-й гимназии Казани произошла утром 11 мая. Погибли семь детей и учительница, 21 человек пострадал. Нападавший задержан, ему 19 лет.

После стрельбы в казанской школе введен режим контртеррористической операции. Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что семьям погибших и пострадавших окажут помощь.

Читайте также

Лоскутникова Наталья

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать