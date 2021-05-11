Ученик гимназии в Казани рассказал подробности стрельбы в школе

Фото: телеграм-канал "Еду в Татарстан"

Восьмиклассник гимназии № 175 в Казани рассказал Москве 24 подробности ЧП в школе.

Мальчик рассказал, что, когда началась стрельба, в классах началась суета.





ученик гимназии № 175 Все начали суетиться, говорить: "Закройте двери". Где-то через минуту директор начал орать: "Закрываем двери!" Мы закрыли двери, через две минуты нам сказали, типа… у нас в школе вот эти черти…

Восьмиклассник сообщил, что все произошло довольно быстро и он сам пытался выйти через окно, но учитель перекрыл ему путь. После чего, через 10–15 минут в дверь постучали представители полиции и вывели всех детей. Мальчик рассказал, что было расстреляно много учащихся из 8 "А" класса.





ученик гимназии № 175 Я со спины видел одного, как выводили. В 8 "А" классе семь человек, что ли, застрелил. Мы через 10–15 минут вышли примерно. Не из окна. Я хотел, но мне учитель сразу закрыл окно и сказал, типа, нет. Потом к нам полиция стала стучаться в двери: "Открывайте, это мы". Ну мы открыли.

Стрельба в 175-й гимназии Казани произошла утром 11 мая. Погибли семь детей и учительница, 21 человек пострадал. Нападавший задержан, ему 19 лет.

После стрельбы в казанской школе введен режим контртеррористической операции. Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что семьям погибших и пострадавших окажут помощь.