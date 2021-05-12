Власти Татарстана оценили действия учителей во время нападения на школу

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Учителя и ученики школы № 175 действовали согласно правилам поведения при ЧП, сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

По ее словам, дети в образовательном учреждении знали, что такое эвакуация и как себя вести. Она добавила, что действия учителей и учеников позволили максимально уменьшить количество жертв при происшествии.

"Важно отметить, что дети беспрекословно слушали учителей и выполняли все задачи, которые учителя перед ними ставили", – сказала Фазлеева.

Она добавила, что кнопки "тревожного вызова" работают во всех школах Татарстана, но режим охраны в образовательных учреждениях проводится по-разному. Замминистра подчеркнула, что эвакуация детей из образовательного учреждения – это очень серьезная работа.

Она рассказала, что Минстрой республики будет восстанавливать школу, а учеников на время ремонта переведут в другое образовательное учреждение.

В свою очередь, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что школа оснащена системой контроля доступа и имеет паспорт безопасности, который утверждается в начале учебного года. В этом паспорте прописываются действия сотрудников администрации, педагогического коллектива, детей, план эвакуации. Он отметил, что в целом вся система сработала.

В этом году здание оснастили системой речевого оповещения при эвакуации во время ЧС, системой видеонаблюдения, системой контроля управления доступом, кнопкой экстренного вызова полиции и металлодетекторами. Также имеются ограждения.

Он добавил, что детские сады и школы Татарстана, за исключением учебных заведений в Казани, работают в штатном режиме, в них усилен контроль.

Хайруллин рассказал, что ученики 9 и 11 классов будут сдавать выпускные экзамены в обычном порядке. По его словам, учебный процесс не будет прерываться.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе.

По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы. Похороны погибших состоятся 12 мая.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

