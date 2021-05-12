Похороны погибших при стрельбе в школе в Казани состоятся 12 мая

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В среду, 12 мая, в Казани пройдут похороны погибших при стрельбе в гимназии № 175. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на властные структуры.

"Похороны планируются сегодня. Траурные церемонии будут сопровождать психологи", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы. После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Пострадал 21 человек.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.