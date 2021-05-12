В СК рассказали о заболевании мозга у напавшего на казанскую школу

Фото: ТАСС/Anton Raykhshtat/EPA

Стрелявшему в школьников в Казани Ильназу Галявиеву в прошлом году был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На учете у психиатра и нарколога он не состоял. В связи с сильными головными болями он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью, передает РИА Новости.

"Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении", – пояснила Петренко.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

В среду следователи предъявят Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу, обвинение в совершении преступления. В СК заявили, что состояние злоумышленника характеризуется неадекватным поведением, что препятствует полноценному проведению следственных действий.