СК предъявит обвинение устроившему стрельбу в школе в Казани

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СК в среду предъявит обвинение устроившему стрельбу в школе в Казани, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Следователи заявили, что состояние злоумышленника характеризуется неадекватным поведением, что препятствует полноценному проведению следственных действий.

Также сообщается, что Галявиев на учете у психиатра и нарколога не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями.

Еще в прошлом году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Также с начала текущего года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева уточнила, что в местных больницах находятся 23 человека, которые пострадали в результате стрельбы. Из них 20 детей и 3 взрослых.