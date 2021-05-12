В Казани простились с учительницей, спасшей школьников при стрельбе

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В Татарстане простились с учительницей Эльвирой Игнатьевой, которая погибла при вооруженном нападении на школу № 175 в Казани. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что гибель преподавателя стала трагической случайностью. Услышав шум, она вышла в коридор. В это время нападавший выстрелил в нее из дробовика, но она успела заслонить собой учащихся.

Известно, что Игнатьева окончила институт с красным дипломом. Коллеги отмечали ее личные качества и профессионализм.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе.

По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы. Похороны погибших состоятся 12 мая.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.