"Прикрывали головы стульями". Школьник описал стрельбу в Казани

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Рустам Хайруллин, отец двух учеников казанской школы, в которой накануне произошла стрельба, рассказал Москве 24, что его младший сын получил ранение в грудь, ему сделали операцию, а старший сын потерял семь одноклассников.

"Просто зашел и без лишних слов расстреливал. Начал с учителя и пошел по рядам. Классный руководитель сейчас в тяжелом состоянии, ее перевезут в Москву. Мы молимся, чтобы она выжила, очень хороший педагог. Она собой прикрыла детей", – рассказал отец ученика казанской школы.

Сам школьник рассказал, что прогремел взрыв, после чего ребята подбежали к окну и увидели, как дети бегут из школы.

"По команде учителя и директора мы прятались под партами, прикрывали свои головы стульями, чем могли", – поделился подробностями трагедии ученик казанской школы.

По его словам, после того как нападавший вышел из класса, сразу несколько человек позвонили в полицию.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

