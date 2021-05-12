"Прикрывали головы стульями". Школьник описал стрельбу в Казани

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"Просто зашел и без лишних слов расстреливал. Начал с учителя и пошел по рядам. Классный руководитель сейчас в тяжелом состоянии, ее перевезут в Москву. Мы молимся, чтобы она выжила, очень хороший педагог. Она собой прикрыла детей", – рассказал отец ученика казанской школы.
Сам школьник рассказал, что прогремел взрыв, после чего ребята подбежали к окну и увидели, как дети бегут из школы.
"По команде учителя и директора мы прятались под партами, прикрывали свои головы стульями, чем могли", – поделился подробностями трагедии ученик казанской школы.
По его словам, после того как нападавший вышел из класса, сразу несколько человек позвонили в полицию.
Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.
Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.
Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе
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