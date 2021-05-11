В СК опровергли информацию о заложенном взрывном устройстве в школе в Казани

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В СК опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию, что в гимназии в Казани, где 11 мая молодой человек устроил стрельбу, было заложено взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС.

"Распространяемая в СМИ информация о заложенном Ильназом Г. в гимназии взрывном устройстве не соответствует действительности", – сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она уточнила, что преступник произвел взрыв и применил огнестрельное оружие при входе в школу. Никаких других взрывных устройств при осмотре места происшествия эксперты следственной группы не обнаружили.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что напавший заложил в школе взрывное устройство, которое было подорвано.

"Было заложено устройство нападавшим, оно подорвано", – сказала Кузнецова.

Она добавила, что если бы в момент взрыва в раздевалках и других помещениях находились дети, пострадавших могло бы быть значительно больше.

Уполномоченный по правам ребенка заявила о необходимости ужесточить требования к обеспечению безопасности в школах и сохранять их на высоком уровне постоянно.

"Мы сегодня подняли данные по охране школ Татарстана и сейчас поговорили с уполномоченными ведомствами – 1 400 школ и 1 800 зданий, в каждом из них должна быть охрана. Это первая мера, которая должна быть однозначно, без обсуждений принята", – сказала Кузнецова, добавив, что в настоящее время охраняются не все школы региона.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы. После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Пострадал 21 человек.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

По данным главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, нападавшего зовут Ильназ Г., разрешение на гладкоствольное ружье он получил 28 апреля. По его словам, Ильназ с января не появлялся в учебном заведении, не явился на экзамены и защиту производственной практики.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

