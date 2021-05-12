Власти Татарстана объяснили, почему вахтерша охраняла школу в Казани

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Вахтерша в школе в Казани, где накануне произошла стрельба, выполняла функции охранника, поэтому нельзя сказать, что охрана отсутствовала. Об этом заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Он объяснил, что есть дневная охрана, есть ночная охрана. По его словам, школы всей республики оснащены ночной охраной.

"А что касается дневной охраны, охрана была в виде вахтера. Самое главное – тревожная сигнализация, тревожная кнопка. Она успела нажать на эту кнопку, вызвала, и сработали все структуры", – приводит его слова РИА Новости.

Хадиуллин добавил, что здание учебного заведения оснащено системами речевого оповещения, видеонаблюдения, тревожной кнопкой и металлодетекторами.

По его словам, все металлодетекторы в школе были в рабочем состоянии, также сработала система доступа и контроля, поэтому в момент ЧП все двери в здании были заблокированы.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе.

По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы. Похороны погибших состоятся 12 мая.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

