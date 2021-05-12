Падва прокомментировал возможный приговор казанскому стрелку

18:39
ТАСС/Максим Зарецкий
Адвокат Генрих Падва в беседе с Москвой 24 прокомментировал дело казанского стрелка, устроившего стрельбу в гимназии № 175.
Ранее по факту нападения на образовательное учреждение было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы, 23 человека получили ранения.
Следственный комитет РФ сообщил, что подозреваемому в совершении преступления – 19-летнему Ильназу Галявиеву – в прошлом году был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала этого года близкие отметили агрессивность и вспыльчивость в его поведении, рассказали в ведомстве. Там добавили, что текущее состояние подозреваемого характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий.
Галявиев 12 мая был доставлен в Советский районный суд для избрания меры пресечения. Там он заявил, что не имеет тяжких заболеваний. В суде он признался в совершении преступления, а также сообщил, что не против взятия под стражу.
Генрих Падва отметил, что приговор будет зависеть от результатов экспертиз.
По словам собеседника Москвы 24, наказание за стрельбу в школе в Казани, скорее всего, будет суровым.
Ранее юрист Василий Воробьев объяснил Москве 24, что, если казанского стрелка признают невменяемым, он будет направлен в медицинское учреждение специального закрытого типа. По его словам, после прохождения лечения он будет выпущен. Однако в случае признания стрелка вменяемым ему, скорее всего, грозит пожизненное заключение, подчеркнул Воробьев.
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