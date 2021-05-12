Устроивший стрельбу в Казани заявил в суде об отсутствии тяжелых заболеваний

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Устроивший стрельбу в Казани Ильназ Галявиев заявил в суде об отсутствии тяжелых заболеваний. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что в 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга. На учете у психиатра и нарколога молодой человек не состоял, но неоднократно обращался за медицинской помощью из-за сильных головных болей.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы. После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Пострадал 21 человек.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

