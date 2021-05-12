Врачи рассказали о состоянии находящихся в реанимации детей после стрельбы в Казани

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Состояние пятерых детей, находящихся в реанимации после стрельбы в Казани, оценивается как тяжелое, одного – крайне тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главврача по хирургии детской республиканской клинической больницы Михаила Поспелова.

Он рассказал, что у 12 госпитализированных детей огнестрельные ранения.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе.

По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы. Похороны погибших состоятся 12 мая.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

