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Ильназ Галявиев признан невменяемым на момент стрельбы в казанской школе. Об этом сообщает "Газета ОНК" – официальный орган Общественных наблюдательных комиссий.

"По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств", – говорится в материале.

Отмечается, что подробности будут опубликованы в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что обвиняемого доставили в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В суде молодой человек сообщил об отсутствии тяжелых заболеваний. Однако официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала, что в 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга.

