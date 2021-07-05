Суд в Москве продлил арест обвиняемому в стрельбе в казанской школе

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Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Ильназа Галявиева, который обвиняется в стрельбе в школе в Казани. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, Галявиев пробудет под стражей до 11 октября текущего года.

"В связи с нахождением Галявиева на стационарной судебно-психиатрической экспертизе на основании части 13 статьи 109 УПК РФ ходатайство следователя рассмотрено в отсутствие Галявиева", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что обвиняемого доставили в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В суде молодой человек сообщил об отсутствии тяжелых заболеваний. Однако официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала, что в 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга.

