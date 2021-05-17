Обвиняемого в стрельбе в школе в Казани доставят в Москву для экспертизы

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky

Молодого человека, который обвиняется в нападении на школу в Казани и расстреле ее учеников, доставят в столичный институт имени Сербского. Это необходимо для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщается в "Газете ОНК".

"Ожидается, что после завершения проводимых следственных действий Галявиев будет доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского", – говорится в сообщении.

В настоящее время Ильназ Гулявиев находится в одиночной камере СИЗО в Казани. За ним ведется круглосуточное видеонаблюдение. Уточняется, что жалоб на условия содержания у него нет.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В суде молодой человек сообщил об отсутствии тяжелых заболеваний. Однако официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала, что в 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга.

