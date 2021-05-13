Мама пострадавшей девочки в казанской школе рассказала о ее самочувствии

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Мама Адель Гумеровой, которая пострадала при стрельбе в казанской школе, рассказала о ее состоянии. По ее словам, дочь в настоящий момент находится в реанимации после успешной операции.

"Первая операция прошла хорошо. Сейчас она в реанимации. Завтра вторая операция. Прогнозы (врачей. – Прим. ред.) пока хорошие. Там уже будет видно", – рассказала женщина.

Девочку прооперировали в столице в медицинском центре нейрохирургии имени Бурденко.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В суде молодой человек сообщил об отсутствии тяжелых заболеваний. Однако официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала, что в 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.