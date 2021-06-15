Обвиняемого в стрельбе в школе в Казани доставили в столичное СИЗО – ОНК

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Ильназ Галявиев, которого обвиняют в вооруженном нападении на гимназию в Казани, доставлен в столичное СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

"Галявиев содержится в московском СИЗО в двухместной камере, его нынешний сосед обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений. Галявиев выглядит спокойно, признаков агрессии не демонстрировал. Он сказал, что полностью признает вину", – приводит "Интерфакс" слова Мельникова.

Он отметил, что обвиняемый был доставлен в столицу еще 12 июня. При этом в Москве он будет находиться под строгим контролем. Это связано с тем, что в Казани его поставили на учет как склонного к побегу, нападению на сотрудников и самоубийству.

"Сам Галявиев утверждает, что в казанском изоляторе он обязан был получать разрешение на любое действие – встать, сесть, почесать голову. В Москве за ним тоже следят, но иными способами", – добавил Мельников.

В Москву Галявиева доставили для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В суде молодой человек сообщил об отсутствии тяжелых заболеваний. Однако официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала, что в 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга.