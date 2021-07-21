Психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева не завершена – СК

12:30
Фото: ТАСС/AP Photo/Dmitri Lovetsky
Следственный комитет РФ сообщил, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе, еще не завершена, передает РИА Новости.
"Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в рамках расследования данного уголовного дела еще не завершена", – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Галявиев признан невменяемым на момент стрельбы в казанской школе. Об этом рассказали в официальном органе Общественных наблюдательных комиссий.
Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая. По данным властей Татарстана, в результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы.
12 мая суд заключил под стражу обвиняемого в нападении Галявиева на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.
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