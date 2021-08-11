Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, назвал своим мотивом ненависть

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, заявил, что устроил стрельбу из-за ненависти. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодой человек также признался, что он раскаивается в содеянном и полностью признает свою вину.

Ранее Галявиева перевели после экспертизы в психиатрическую больницу в СИЗО-2. В случае назначения юноше принудительного лечения его могут отпустить из медучреждения через полгода, а могут лечить и годами.

Согласно закону, невменяемое лицо не может нести уголовную ответственность. Однако таких граждан обычно помещают в закрытое медучреждение с достаточно жестким режимом.

Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая. По данным властей Татарстана, в результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил его под стражу на два месяца. Молодой человек заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.