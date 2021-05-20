Полицейского, распространившего видео с допроса стрелка из Казани, уволили

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Сотрудник полиции, выложивший в Сеть фото и видео допроса подозреваемого в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева, уволен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Татарстану.

Его непосредственный руководитель получил строгое дисциплинарное взыскание.

На кадрах лежащий в камере молодой человек извивается и рассказывает о мотивах, побудивших его совершить преступление. Он также выкрикивает, что летом в нем "начал пробуждаться монстр" и он "всегда всех ненавидел".



Подозреваемый в массовом убийстве в Казани рассказал, что всегда всех ненавидел

Трагедия произошла 11 мая утром в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы. Пострадали 23 человека.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Теперь молодого человека ожидает психолого-психиатрическая экспертиза в столичном институте имени Сербского.