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Кто и как спасал жизни детей во время стрельбы в казанской школе

Учитель, директор, вахтер: кто спасал жизни детей во время стрельбы в Казани
происшествия регионы

В отсутствие охраны в казанской гимназии № 175 первое сопротивление преступнику на входе оказала вахтерша, которая нажала тревожную кнопку. После этого также оперативно сработали директор школы и учителя. Кто и как помогал спасти жизни детей в экстремальной ситуации, рассказываем в материале Москвы 24.

Вахтерша

После трагедии в гимназии № 175 в Казани выяснилось, что в учебном учреждении не было охраны. По данным пресс-службы президента Татарстана, в школе была установлена система контроля, которая блокирует двери. И зайти внутрь без специального пропуска было невозможно.

Замдиректора школы №175 Галина Ухванова рассказала, что в учебном заведении уже три года отсутствовала охрана, при этом была установлена тревожная кнопка и работала вахтерша. Об этом сообщает РБК.

В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад.
Галина Ухванова
замдиректор гимназии №175 в Казани

Известно, что подозреваемый Ильназ Галявиев заканчивал эту школу, сейчас ему 19 лет. Был у него пропуск или нет, пока неясно, но на входе первое сопротивление Галявиеву оказала вахтерша. Она успела быстро среагировать, не растерялась и нажала тревожную кнопку системы сигнализации.

Вахтерша первая преградила путь злоумышленнику и вступила с ним в столкновение, успела вызвать сотрудников Росгвардии. Они прибыли очень быстро и задержали злоумышленника. Это позволило сохранить еще жизни.
Александр Хинштейн
депутат Госдумы

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что руководство Татарстана планирует наградить вахтершу, которая преградила путь злоумышленнику, устроившему стрельбу в казанской школе. "Руководство Татарстана намерено представить эту отважную женщину к награде. Абсолютно заслуженно", – сообщил Хинштейн.

Кроме того, один из учеников сообщил, что по третьему этажу пробегала уборщица, которая оповещала всех о стрельбе. "Мы учимся на третьем этаже. Уборщица пробегала по этажу и говорила: "Стреляют, стреляют!" Мы закрылись", – рассказал ученик гимназии. Рискуя своей жизнью, женщина решила предупредить детей и учителей об опасности.

Директор школы

В экстремальной ситуации также оперативно сработала директор школы Амина Валеева. Восьмиклассник рассказал Москве 24, что, как только начались звуки стрельбы, в классах засуетились, после чего директор стала объявлять по школьному радио, чтобы все срочно закрывали двери в классы. "Все начали суетиться, говорить: "Закройте двери". Где-то через минуту директор начал орать: "Закрываем двери!" Мы закрыли двери, через две минуты нам сказали, типа… у нас в школе вот эти черти…", – рассказал восьмиклассник.

Другая ученица подтвердила информацию о том, что директор оповещала всех в школе. На ее этаже голос директора в классах услышали раньше, чем звуки стрельбы.

Мы сидели спокойно на втором уроке, и нам по радио объявляет директор: "Закройтесь все в кабинетах, прячьтесь под стол". Нам ничего не объяснили, что происходит и зачем. Буквально через 5 минут мы услышали выстрелы, очень много выстрелов.
ученица гимназии № 175

Девочка рассказала, что они закрылись в кабинете и не понимали, что делать. "Слышно выстрелы было именно на третьем этаже. Сначала был взрыв на первом, я не знаю, что там было. Потом они поднялись на третий этаж, начали стрелять во все кабинеты", – сообщила ученица.

У нас все кабинеты были закрыты. Нам сказали, что наш кабинет обошли, я не знаю, как так получилось... Удача просто…
ученица гимназии № 175

Благодаря своевременному оповещению директора по радио учителя успели закрыть двери классов, что, возможно, помогло избежать большего количества жертв.

Учительница

Фото: instagram.com/ignatevaelle

Кроме учеников и сотрудника школы, от пули преступника погибла 25-летняя учительница Эльвира Игнатьева. Она преподавала английский язык ученикам пятого класса. Представитель администрации гимназии сообщил ТАСС, что учитель случайно оказалась в коридоре, по которому шел злоумышленник.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что Эльвира Игнатьева получила смертельное ранение, когда пыталась спасти одного из учеников.

По предварительным данным, Игнатьева попыталась спасти одного из учеников, об этом говорят очевидцы трагедии. Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на его пути, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным.
представитель в правоохранительных органах

Известно, что учитель преподавала в гимназии последние четыре года. В 2018-м она заняла второе место на конкурсе "Учитель года". У подозреваемого в стрельбе Ильназа Галявиева она не преподавала, пришла работать в школу в тот же год, когда Галявиев ее закончил.

Школьная подруга Эльвиры Игнатьевой Юлия рассказала Москве 24, что учительницу очень любили ученики, а она считала преподавание своим призванием.

Милая, открытая девушка. "Учитель года" выиграла. Трудолюбивая. Ничего плохого сказать не могу о ней. Дети ее очень любили. Уже начав работать в школе, она точно говорила, что эта карьера для нее. Ей нравилось, получалось.
Юлия
подруга Эльвиры Игнатьевой

При этом в своем посте в Instagram Юлия рассказала, что в последнее время Игнатьева немного устала от работы, планировала доработать немного и уйти, но не успела.

В результате стрельбы в казанской гимназии № 175 погибли 9 человек, включая семерых детей, учительницу и одного сотрудника школы. Число пострадавших выросло до 23 человек, из них 20 детей. Сейчас все пострадавшие находятся в больницах.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе детей. Расследованием уголовного дела о массовом убийстве занимается ГСУ центрального аппарата Следственного комитета по поручению его главы Александра Бастрыкина.

12 мая в Татарстане прошли похороны погибших.

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Лоскутникова Наталья

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