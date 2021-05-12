Кто и как спасал жизни детей во время стрельбы в казанской школе

В отсутствие охраны в казанской гимназии № 175 первое сопротивление преступнику на входе оказала вахтерша, которая нажала тревожную кнопку. После этого также оперативно сработали директор школы и учителя. Кто и как помогал спасти жизни детей в экстремальной ситуации, рассказываем в материале Москвы 24.

Вахтерша

После трагедии в гимназии № 175 в Казани выяснилось, что в учебном учреждении не было охраны. По данным пресс-службы президента Татарстана, в школе была установлена система контроля, которая блокирует двери. И зайти внутрь без специального пропуска было невозможно.

Замдиректора школы №175 Галина Ухванова рассказала, что в учебном заведении уже три года отсутствовала охрана, при этом была установлена тревожная кнопка и работала вахтерша. Об этом сообщает РБК.





Галина Ухванова замдиректор гимназии №175 в Казани В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад.

Известно, что подозреваемый Ильназ Галявиев заканчивал эту школу, сейчас ему 19 лет. Был у него пропуск или нет, пока неясно, но на входе первое сопротивление Галявиеву оказала вахтерша. Она успела быстро среагировать, не растерялась и нажала тревожную кнопку системы сигнализации.





Александр Хинштейн депутат Госдумы Вахтерша первая преградила путь злоумышленнику и вступила с ним в столкновение, успела вызвать сотрудников Росгвардии. Они прибыли очень быстро и задержали злоумышленника. Это позволило сохранить еще жизни.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что руководство Татарстана планирует наградить вахтершу, которая преградила путь злоумышленнику, устроившему стрельбу в казанской школе. "Руководство Татарстана намерено представить эту отважную женщину к награде. Абсолютно заслуженно", – сообщил Хинштейн.

Кроме того, один из учеников сообщил, что по третьему этажу пробегала уборщица, которая оповещала всех о стрельбе. "Мы учимся на третьем этаже. Уборщица пробегала по этажу и говорила: "Стреляют, стреляют!" Мы закрылись", – рассказал ученик гимназии. Рискуя своей жизнью, женщина решила предупредить детей и учителей об опасности.

Директор школы

В экстремальной ситуации также оперативно сработала директор школы Амина Валеева. Восьмиклассник рассказал Москве 24, что, как только начались звуки стрельбы, в классах засуетились, после чего директор стала объявлять по школьному радио, чтобы все срочно закрывали двери в классы. "Все начали суетиться, говорить: "Закройте двери". Где-то через минуту директор начал орать: "Закрываем двери!" Мы закрыли двери, через две минуты нам сказали, типа… у нас в школе вот эти черти…", – рассказал восьмиклассник.

Другая ученица подтвердила информацию о том, что директор оповещала всех в школе. На ее этаже голос директора в классах услышали раньше, чем звуки стрельбы.





ученица гимназии № 175 Мы сидели спокойно на втором уроке, и нам по радио объявляет директор: "Закройтесь все в кабинетах, прячьтесь под стол". Нам ничего не объяснили, что происходит и зачем. Буквально через 5 минут мы услышали выстрелы, очень много выстрелов.

Девочка рассказала, что они закрылись в кабинете и не понимали, что делать. "Слышно выстрелы было именно на третьем этаже. Сначала был взрыв на первом, я не знаю, что там было. Потом они поднялись на третий этаж, начали стрелять во все кабинеты", – сообщила ученица.





ученица гимназии № 175 У нас все кабинеты были закрыты. Нам сказали, что наш кабинет обошли, я не знаю, как так получилось... Удача просто…

Благодаря своевременному оповещению директора по радио учителя успели закрыть двери классов, что, возможно, помогло избежать большего количества жертв.

Учительница

Кроме учеников и сотрудника школы, от пули преступника погибла 25-летняя учительница Эльвира Игнатьева. Она преподавала английский язык ученикам пятого класса. Представитель администрации гимназии сообщил ТАСС, что учитель случайно оказалась в коридоре, по которому шел злоумышленник.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что Эльвира Игнатьева получила смертельное ранение, когда пыталась спасти одного из учеников.





представитель в правоохранительных органах По предварительным данным, Игнатьева попыталась спасти одного из учеников, об этом говорят очевидцы трагедии. Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на его пути, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным.

Известно, что учитель преподавала в гимназии последние четыре года. В 2018-м она заняла второе место на конкурсе "Учитель года". У подозреваемого в стрельбе Ильназа Галявиева она не преподавала, пришла работать в школу в тот же год, когда Галявиев ее закончил.

Школьная подруга Эльвиры Игнатьевой Юлия рассказала Москве 24, что учительницу очень любили ученики, а она считала преподавание своим призванием.





Юлия подруга Эльвиры Игнатьевой Милая, открытая девушка. "Учитель года" выиграла. Трудолюбивая. Ничего плохого сказать не могу о ней. Дети ее очень любили. Уже начав работать в школе, она точно говорила, что эта карьера для нее. Ей нравилось, получалось.

При этом в своем посте в Instagram Юлия рассказала, что в последнее время Игнатьева немного устала от работы, планировала доработать немного и уйти, но не успела.

В результате стрельбы в казанской гимназии № 175 погибли 9 человек, включая семерых детей, учительницу и одного сотрудника школы. Число пострадавших выросло до 23 человек, из них 20 детей. Сейчас все пострадавшие находятся в больницах.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе детей. Расследованием уголовного дела о массовом убийстве занимается ГСУ центрального аппарата Следственного комитета по поручению его главы Александра Бастрыкина.

12 мая в Татарстане прошли похороны погибших.