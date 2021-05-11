Руководство Татарстана планирует представить к награде вахтершу школы в Казани

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Руководство Татарстана планирует наградить вахтершу, которая преградила путь злоумышленнику, устроившему стрельбу в школе в Казани. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, именно вахтерша оказала сопротивление вооруженному молодому человеку и нажала тревожную кнопку.

"Руководство Татарстана намерено представить эту отважную женщину к награде. Абсолютно заслуженно", – написал Хинштейн.

Ранее Минпросвещения РФ опубликовало список из 21 пострадавшего во время стрельбы в школе в Казани.

По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы. После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Стрелявший в школе в Казани учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

