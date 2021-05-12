В Татарстане похоронили погибших при стрельбе в казанской школе

15:03
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Все девять человек, которые погибли при стрельбе в школе в Казани, были похоронены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.
"Все девять похоронены", – уточнила она.
Ранее стало известно, что в Татарстане простились с учительницей Эльвирой Игнатьевой, которая погибла при вооруженном нападении на школу № 175 в Казани.
Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе.
По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.
Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.
В Кремле высоко оценили действия учителей казанской гимназии при нападении
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