11 мая, 14:30
В казанской школе, где произошла стрельба, отсутствовала охрана. Как заявили власти города, на входе сидела вахтерша, штатный сотрудник школы, у нее была тревожная кнопка. После трагедии в Татарстане систему безопасности в учебных заведениях стали проверять во многих российских регионах.
Как заявили в департаменте образования столицы, профилактические мероприятия для выявления и предупреждение террористических актов, проводят в московских школах регулярно. Сотрудники охранных предприятий посещают занятия в учебном центре и инструктажи.
Тем временем, москвичи несут цветы к представительству Татарстана, чтобы почтить память погибших. Не выжили 8 человек – ученики 8 класса и их учительница. Кроме того, 8 учеников борются за жизнь в реанимации детской больницы в Казани. Всего госпитализирован 21 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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