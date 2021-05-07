Пожар произошел в сварочном цехе в подмосковных Мытищах

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В сварочном цехе в подмосковных Мытищах, произошел пожар. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На 3-й Новой улице в Мытищах в двухэтажном здании пожар. Возгорание произошло в сварочном цехе на первом этаже, предварительная площадь – около 225 квадратных метров", – говорится в сообщении.

По информации источника, внутри находятся кислородные баллоны, четыре из которых эвакуированы. Сохраняется угроза перехода огня на второй этаж, где находятся складские помещения. У загоревшегося здания расположены гаражи и склад.

Представитель подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила, что ведомство организовало проверку по факту пожара, в ходе которой предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. На место выехал прокурор Мытищ Андрей Гвоздев.

Ранее крупный пожар произошел в здании столичной гостиницы "Вечный зов". Жертвами происшествия стали два человека. Еще один взрослый находился в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 14 человек, среди которых 8 детей.