Жертвами пожара в гостинице в Москве стали два человека

Фото: vk.com/gkupsc

Два человека скончались после пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Еще один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницы города были доставлены 14 человек, среди которых 8 детей.

"Детям, находящимся в стационарах, медицинская помощь оказывается в полном объеме, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет", – говорится в сообщении.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Огонь распространился на первом этаже. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Стало известно, что в гостинице при пожаре не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов.



Прокуратура Москвы в связи с произошедшим организовала проверку. Будут установлены причины и условия произошедшего. Также по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.