Пострадавших при пожаре в гостинице столицы реанимировали

Фото: Москва 24

Три человека, ранее считавшиеся погибшими при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы, остались живы.

Как уточнили в МЧС по городу, им понадобились реанимационные действия. Благодаря усилиям медиков один человек пришел в сознание. Реанимация двух человек продолжается.

По уточненным данным, пострадали семь человек, погибших нет. По словам администрации, на момент пожара внутри отеля находились 305 человек.

Инцидент случился в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Согласно данным из открытых источников, по адресу расположена гостиница "Вечный зов".

Горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В данный момент огонь потушен.

Для ликвидации пожара на место были высланы 38 единиц техники и 119 человек личного состава.