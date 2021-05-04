Три человека погибли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в гостинице на юго-востоке столицы. Как сообщили в МЧС по городу, в результате погибли три человека.

Инцидент случился в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26.

Горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

По словам администрации, на момент пожара внутри находились 305 человек. В данный момент огонь потушен.

Для ликвидации пожара на место были высланы 38 единиц техники и 119 человек личного состава.

Ранее один человек погиб при пожаре в жилом доме на улице Садовой-Каретной, доме 24/7, в центре Москвы.