Один человек погиб при пожаре в гостинице в Москве

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Один человек погиб при пожаре в гостинице "Вечный зов" в столице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, говорится на сайте Следственного комитета.

"По данным следствия, ночью 4 мая в отеле, расположенном по 6-й Кожуховской улице в Москве, в котором находилось более 300 человек, произошло возгорание, в результате которого один мужчина погиб", – говорится в сообщении.

В СК добавили, что всех пострадавших доставили в больницы для обследования и оказания медпомощи.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Огонь распространился на первом этаже. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Прокуратура Москвы в связи с произошедшим организовала проверку. Будут установлены причины и условия произошедшего.

