Прокуратура начала проверку после пожара в московской гостинице

Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с пожаром в гостинице на юго-востоке столицы. Как говорится на сайте надзорного ведомства, будут установлены причины и условия произошедшего.

Также оценку исполнения требований пожарной безопасности дадут ответственным лицам. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Пожар произошел в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26, в ночь на вторник, 4 мая. Согласно данным из открытых источников, по адресу расположена гостиница "Вечный зов".

Огонь распространился на первом этаже. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате пострадали семь человек. На момент возгорания внутри отеля находились 305 человек, их эвакуировали.