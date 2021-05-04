Число пострадавших при пожаре в гостинице в Москве выросло до 18

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При пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве пострадали 18 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, от пожара пострадали 18 постояльцев гостиницы, в их числе восемь детей", – поделился собеседник.

Он отметил, что постояльцы отравились продуктами горения. Трое человек находятся в реанимации.

Пожар произошел в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26, в ночь на вторник, 4 мая. Огонь распространился на первом этаже. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Прокуратура Москвы в связи с произошедшим организовала проверку. Будут установлены причины и условия произошедшего.

Также оценку исполнения требований пожарной безопасности дадут ответственным лицам. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

