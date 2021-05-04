В сгоревшей столичной гостинице не сработали системы противопожарной защиты

Фото: отдел видеодокументирования ПТ и АСР ГКУ "ПСЦ"

При пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"В гостинице были грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. Ни одна из систем противопожарной защиты, которой должен быть оборудован подобный объект, не сработала. Речь идет о системах дымоудаления, сигнализации, пожаротушения", – сказал собеседник.

Он добавил, что еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов.

"Люди на момент прибытия пожарных стояли в окнах и просили о помощи. Все было в дыму, многие эвакуировались наощупь", – отметил источник.

По его словам, в настоящее время специалисты выясняют, были ли вообще в гостинице системы противопожарной защиты.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова позднее подтвердила, что системы противопожарной защиты в гостинице были неисправны.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Огонь распространился на первом этаже. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В результате ЧП погиб один человек. Еще минимум 18 человек, включая детей, пострадали.

Прокуратура Москвы в связи с произошедшим организовала проверку. Будут установлены причины и условия произошедшего.

