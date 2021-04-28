Блогера Mellstroy будут судить за избиение девушки на стриме

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении блогера Андрея Бурима (Mellstroy), который избил девушку во время стрима, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Было установлено, что 23-летний безработный житель столицы в апартаментах в "Москва-Сити" ночью 19 октября 2020 "из хулиганских побуждений умышленно схватил левой рукой сзади за шею потерпевшую, после чего не менее шести раз ударил ее левой стороной лица об поверхность стола".

Отмечается, что инцидент произошел перед видеокамерой в ходе прямой трансляции, которую "просматривало неопределенное количество людей, а также в присутствии не менее 10 гостей".

В прокуратуре также указали, что блогер действовал "вопреки нормам морали и правилам поведения в обществе, желая продемонстрировать свое мнимое превосходство над ранее ему незнакомой гражданкой, осознавая, что его действия очевидны для подписчиков канала и вышеуказанных гостей".

После этого "обвиняемый с силой оттолкнул девушку от себя, и она упала на пол", говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что своим поступком молодой человек "причинил потерпевшей физическую боль и телесные повреждения".

Ранее стало известно, что пострадавшей оказалась модель Алена Ефремова. По факту избиения она написала заявление в полицию. Позднее Mellstroy удалил запись стрима. Сообщалось, что Бурим остался недоволен высказыванием девушки. В результате против блогера возбудили уголовное дело.