Избитая блогером Mellstroy девушка написала заявление в полицию

12:57
Фото: соцсети
Модель Алена Ефремова, которую избил блогер Андрей Бурим (Mellstroy), написала заявление в полицию. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.
По словам Ефремовой, она не брала у блогера деньги.
"...я подала заявление в полицию и призываю всех жертв Mелстроя написать моему адвокату… Нам важно быть силой, потому что против такого зла, как насилие, важно объединяться", – написала девушка.
После инцидента у модели диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Сама Ефремова заявила, что намерена добиться наказания для Бурима, чтобы никто больше не пострадал от его действий.
По данным РИА Новости от правоохранительных органов, девушка подала заявление на Андрея Бурима 21 октября. В нем она просит привлечь блогера к ответственности за повреждения и публичные оскорбление и унижение.
Блогер Mellstroy напал на девушку во время прямого эфира 19 октября. Избивать приглашенную модель он начал после того, как та попросила Бурима раздеться.
"Московский патруль": блогер во время прямого эфира избил модель
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